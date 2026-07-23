Müllfahrzeug brennt auf B8 aus – Schaden von rund 100.000 Euro

ROTTENDORF, LKR. WÜRZBURG – Ein Müllfahrzeug ist am Mittwochmittag auf der B8 zwischen dem Müllheizkraftwerk und der Ausfahrt Rottendorf in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Gegen 12:25 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über das brennende Fahrzeug ein. Der 50-jährige kroatische Fahrer hatte zuvor Rauch aus dem Motorraum bemerkt, den Lkw abgestellt und sich gemeinsam mit seinem 28-jährigen deutschen Beifahrer in Sicherheit gebracht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Polizei Würzburg sperrte die B8 im betroffenen Bereich zeitweise in beide Fahrtrichtungen und leitete den Verkehr anschließend um.

Das ausgebrannte Müllfahrzeug musste abgeschleppt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt am Motor als Brandursache aus.

Durch den Brand liefen zudem Betriebsstoffe aus. Die Reinigung und Bindung der ausgelaufenen Stoffe gestaltet sich aufwendig. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern. An den Maßnahmen sind die Straßenmeisterei und das Wasserwirtschaftsamt beteiligt. Die Umleitungen erfolgen über das Ortsgebiet Rottendorf.