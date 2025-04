Mülltonne auf Pausenhof geht in Flammen auf – Feuerwehr löscht und Polizei sucht Zeugen

SCHWEINFURT – An der Schule in der Ludwigstraße ging Donnerstagnacht eine Mülltonne in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei Schweinfurt ermittelt und sucht Zeugen.

Um 01:58 Uhr teilte ein Anwohner telefonisch mit, dass auf dem Pausenhof der dortigen Schule etwas brennen würde. Die sofort alarmierte Feuerwehr Schweinfurt sowie eine Streife der Polizei stellten eine brennende Mülltonne unter einem Holzpavillon fest.

Durch die Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden und ein Übergreifen der Flammen auf den Pavillon verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 09721-202-0 zu melden.