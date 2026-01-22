Auto IU

Mülltonne in Brand geraten – Wohnhaus beschädigt – eine Person verletzt

Mülltonne in Brand geraten – Wohnhaus beschädigt – eine Person verletzt
KLEINSTEINBACH / LKR. HASSBERGE – Ein Brand an einem Mülltonnenabstellplatz in der Brückenstraße hat am Mittwochmorgen auf den Dachstuhl eines Einfamilienhauses übergegriffen und erheblichen Sachschaden verursacht. Gegen 09:45 Uhr ging der Notruf bei der Einsatzzentrale ein, woraufhin die Feuerwehren aus Aidhausen, Kleinsteinach, Mechenried und Uchenhofen zu einem Großeinsatz ausrückten. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte nicht verhindert werden, dass die Flammen von der Überdachung auf das Wohngebäude übersprangen und einen Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich anrichteten.

Ein Bewohner des Hauses erlitt bei dem mutigen Versuch, das Feuer eigenständig zu löschen, leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt; die weiteren Bewohner konnten das Gebäude glücklicherweise unverletzt verlassen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen vor Ort übernommen, um den genauen Hergang und die Schadenshöhe zu protokollieren.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gehen die Beamten davon aus, dass unsachgemäß entsorgte heiße Asche in einer Mülltonne das Feuer ausgelöst hat. Von dort aus entwickelten sich die Flammen rasch unter der hölzernen Überdachung und erreichten schließlich die Dachkonstruktion des Wohnhauses. Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, erneut vor der Brandgefahr durch vermeintlich abgekühlte Asche zu warnen, die oft noch über Stunden hinweg Glutnester enthalten kann.

