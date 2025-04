Mülltonnen im Landkreis Schweinfurt werden mit neuem Elektro-Chip ausgestattet

LANDKREIS SCHWEINFURT – In den kommenden Wochen startet im Landkreis Schweinfurt der großangelegte Austausch veralteter Mülltonnen-Chips. Betroffen sind rund 70 Prozent aller Rest- und Biomülltonnen, die vor dem Jahr 2004 mit sogenannten Ident-Chips der ersten Generation ausgestattet wurden. Diese Transponder arbeiten mit einer 4-MHz-Frequenz, die technisch überholt ist und bald nicht mehr ausgelesen werden kann.

Landrat Florian Töpper erklärt:

„Alle vor dem Jahr 2004 eingebauten Chips müssen aufgrund veralteter Technik getauscht werden. Für die Zuordnung und die Gewichtsvermessung der Tonnen ist das wichtig, weshalb ich die Bürgerinnen und Bürger bitte, unsere Abfallwirtschaft hierbei bestmöglich zu unterstützen.“

Warum der Chip-Tausch notwendig ist

Die alten Transponder werden nicht mehr produziert. Auch die Wartung sowie der Betrieb der zugehörigen Lesegeräte wird eingestellt. Ohne funktionierende Chips können Mülltonnen künftig nicht mehr erkannt und geleert werden.

Auf dem Chip befinden sich keine personenbezogenen Daten, sondern lediglich eine 16-stellige Identifikationsnummer, die das Müllgefäß eindeutig einem Grundstück zuordnet. Bei der Leerung werden das Gewicht und die Grundstückszuordnung automatisch an die Software des Landkreises übermittelt.

Das müssen Bürgerinnen und Bürger beachten

In den nächsten Tagen versendet die Abfallwirtschaft Terminanschreiben an alle betroffenen Haushalte. Am dort angegebenen Tag sollen die Rest- und Biotonnen mit sichtbar angebrachten Aufklebern gut zugänglich an die Grundstücksgrenze gestellt werden. Das Nachrüstteam erkennt so die richtigen Behälter und führt den Chip-Tausch durch.

Wer seine Tonnen nicht rechtzeitig bereitstellt, wird einmalig über einen Nachholtermin per Flyer informiert. Bleibt auch dieser ungenutzt, droht künftig der Ausschluss von der Müllabfuhr, da nicht erkannte Tonnen nicht mehr geleert werden können.

Woran erkenne ich eine umgerüstete Tonne?

Alle nachgerüsteten Mülltonnen erhalten:

einen neuen Barcode-Aufkleber

einen grünen „Chip OK“-Sticker auf dem Deckel

Welche Tonnen sind nicht betroffen?

Blaue Tonnen (Altpapier): Diese werden nicht verwogen und haben keinen Chip .

(Altpapier): Diese werden und haben . Gelbe Tonnen (Verpackungen): Diese gehören nicht dem Landkreis, sondern den Dualen Systemen und sind nicht Teil der Umrüstung.

Kontakt und Rückfragen

Für weitere Informationen steht die Abfallwirtschaft des Landkreises zur Verfügung:

📞 Telefon: 09721 / 550

📧 E-Mail: abfallberatung@lrasw.de

Mit dem Austausch der Chips sorgt der Landkreis Schweinfurt für eine zukunftssichere, technische Grundlage der Abfallentsorgung – eine Maßnahme, die gleichermaßen der Verwaltung wie auch der Bürgerfreundlichkeit dient.