Museumsbahn Rhön-Zügle startet in die Fladunger Saison

FLADUNGEN – Die Museumsbahn des Fränkischen Freilandmuseums Fladungen nimmt ab Sonntag, 4. Mai 2025, wieder Fahrt auf: Bis zum 19. Oktober ist das beliebte „Rhön-Zügle“ an insgesamt 19 Fahrtagen im Dampf- oder Dieselbetrieb auf der Strecke durch das idyllische Streutal unterwegs. Für den Fahrbetrieb sorgt im Auftrag des Zweckverbands der Verein „Rhön-Zügle e. V.“. Die nächsten Fahrtage sind der 18. Mai sowie der 1., 8., 22. und 29. Juni.

Neu in dieser Saison: Ein kostenloser Audio- und Mediaguide eröffnet Fahrgästen spannende Einblicke in die Geschichte der Lokalbahn. Er erzählt unter anderem, warum heute eine Museumsbahn auf der Strecke unterwegs ist und welche historischen Lokomotiven zum Einsatz kommen. Der Guide ist über die App Hearonymus verfügbar – in Deutsch, Englisch, Deutscher Gebärdensprache, Leichter Sprache sowie mit Audiodeskription. Nutzerinnen und Nutzer können ihn bequem über das eigene Smartphone abrufen – ideal für unterwegs oder zur Vorbereitung auf die Fahrt.

Fahrkarten bequem online buchen

Fahrkarten für die Fahrtage im Mai und Juni sind bereits über die Website des Fränkischen Freilandmuseums Fladungen erhältlich. Weitere Termine werden nach und nach freigeschaltet. Die Bezahlung ist per Überweisung oder PayPal möglich. Online gebuchte Tickets können ausgedruckt oder digital vorgezeigt werden. Eine Sitzplatzgarantie im gebuchten Wagen ist inklusive. Für Fahrräder und Kinderwagen können kostenfreie Plätze im Packwagen reserviert werden. Auch an der Museumskasse in Fladungen sind Fahrkarten erhältlich.