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Musik-Kabarett mit Herz: Vogelmayer bringt „Lebensfreude“ auf die Bühne

30. März 2026Letztes Update 30. März 2026
Musik-Kabarett mit Herz: Vogelmayer bringt „Lebensfreude“ auf die Bühne
Foto: Bernd Schaffrath
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SCHWEINFURT – Mit seinem brandneuen Programm „LEBENSFREUDE“ tourt der niederbayerische Musik-Kabarettist Vogelmayer durch die Lande und verspricht seinem Publikum einen Abend voller Energie, Wortwitz und bayerischer Mundart. Begleitet von seiner Gitarre präsentiert die „Rampensau“ eine abwechslungsreiche Mischung aus modernen Gstanzln, hintersinnigen Witzen und einer großen Portion Selbstironie.

Der Vogelmayer schafft es spielend, die Zuschauer auf seine Seite zu ziehen, indem er mal krachend-derb und mal subtil-philosophisch den Alltag aufs Korn nimmt. Dabei verzichtet er bewusst auf den moralischen Zeigefinger und setzt stattdessen auf Schlagfertigkeit und den direkten Dialog mit seinen Gästen. Seine Auftritte sind geprägt von echter Heimatliebe und einem herzwärmenden Dialekt, der selbst absurden Einsichten über das „Nichtstun“ einen ganz besonderen Charme verleiht.

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Das Ziel des Künstlers ist es, den Menschen gerade in herausfordernden Zeiten ein paar unbeschwerte Stunden zu schenken und sie mit einem Lächeln in die Nacht zu entlassen. Fans und Kritiker schätzen gleichermaßen seine enorme Bühnenpräsenz und die Fähigkeit, Stimmungen aus dem Leben treffsicher einzufangen. Wenn du Lust auf einen Abend voller bayerischer Lebenslust und Humor hast, solltest du dir diesen Auftritt nicht entgehen lassen.

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