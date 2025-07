Musikalische Vielfalt sichtbar machen: Tourist-Information Schweinfurt ruft zur kostenfreien Meldung von Musikveranstaltungen auf

SCHWEINFURT – Die Tourist-Information Schweinfurt 360° ruft alle Veranstalter, Vereine, Kulturschaffenden und Institutionen dazu auf, musikalische Termine jeglicher Art für den Veranstaltungskalender von Stadt und Landkreis Schweinfurt unter www.schweinfurt360.de für das Jahr 2025 und auch schon 2026 zu melden.

Kulturelle Vielfalt gehört zu den prägenden Stärken der Region – insbesondere im Bereich Musik. Egal ob Klassikkonzert, Blasmusikfest, Singer-Songwriter-Abende, Poetry-Slam, Jazz-Matinee, Dorffestival, Breakdance-Show, Dancing in the City oder interkulturelle Musikformate: Alle Genres und Stile sind willkommen und sollen über die zentrale Plattform Schweinfurt 360° sichtbar gemacht werden.

Die Eintragung der Termine ist für Veranstalter kostenfrei. Wer ein eigenes Konto unter www.schweinfurt360.de anlegt, kann seine Musikveranstaltungen direkt einpflegen – inklusive Beschreibung, Veranstaltungsbild und relevanter Angaben.

Wichtig für Veranstalter: Musikveranstaltungen, die überregionale Relevanz haben oder besonderen Erlebniswert bieten, fließen in zusätzliche Kommunikationskanäle ein – zum Beispiel in übergeordnete touristische Kampagnen in Kooperation mit touristischen Dachverbänden wie Fränkisches Weinland, Steigerwaldtourismus oder Franken Tourismus. Dadurch erhalten ausgewählte Veranstaltungen noch mehr Reichweite in ganz Franken und darüber hinaus. Voraussetzung sind detaillierte Beschreibungstexte und ein aussagekräftiges Veranstaltungsbild in der Mindestqualität von 1920 px Breite.

Themenschwerpunkte, die aktuell besonders gefragt sind, umfassen: Klassik (Orchesterkonzerte, Kammermusik, Barockfestivals), Rock, Pop & Alternative (Konzerte, Festivals, Newcomer-Bands), Jazz & Weltmusik (Jazzreihen, internationale Formate, Klezmer), Volksmusik & Tradition (Blasmusik, Tanzfeste, neue Volksmusik), Musiktheater (Opern, Operetten, musikalische Inszenierungen), Kirchenmusik (Chorkonzerte, Orgelmusik, geistliche Werke), Tanz & Bewegung (Urban Dance, Tango, Ballett, Volkstanz) sowie interkulturelle & inklusive Formate, die Menschen über Generationen, Kulturen oder Barrieren hinweg verbinden.

Christoph Schmitz, Geschäftsleiter der Tourist-Information Schweinfurt 360°, betont: „Die musikalischen Veranstaltungen in unserer Region sind ein wichtiger Teil unseres kulturellen Erbes. Wir möchten sie stärker sichtbar machen – online, mehrsprachig und für eine breite Zielgruppe. Jede Meldung trägt dazu bei.“

Die Einträge auf www.schweinfurt360.de sind auch für internationale Gäste attraktiv – die Seite ist mittlerweile in über 15 Sprachen abrufbar. Darüber hinaus fragen bereits viele Gäste in der Tourist-Information am Schweinfurter Marktplatz gezielt nach musikalischen Highlights für das Jahr 2026.

Für Fragen steht Melanie Landgraf vom Team der Tourist-Information Schweinfurt 360° gerne zur Verfügung.

Kontakt:

📞 09721 513606

📧 melanie.landgraf@schweinfurt360.de

Jetzt Veranstaltungen melden – und die Musikvielfalt der Region für jedermann erlebbar machen!