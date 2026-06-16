Musikalischer Auftakt in der Kreisgalerie: „Rosaro und Peppler“ zu Gast in Mellrichstadt
MELLRICHSTADT – Nach dem erfolgreichen Start der Lesungsreihe „Viva l’Arte“ steht ein neues kulturelles Highlight in der Kreisgalerie Mellrichstadt an: Am Samstag, den 20. Juni 2026, verwandelt sich „Chrischa’s Café“ erstmals in einen Konzertsaal.
Rund ein Jahr nach der Wiedereröffnung des Hauses darf sich das Publikum auf einen besonderen Abend mit dem Singer-Songwriter-Duo „Rosaro und Peppler“ freuen. Das aus Hessen stammende Duo, das bereits beim Folklorum-Bandwettbewerb 2022 und beim renommierten Rudolstadt-Festival überzeugte, präsentiert seine ganz eigene Interpretation von Musik.
„Magic Folk“ – Ein Mix aus Instrumenten und Emotionen
In ihren Eigenkompositionen widmen sich „Rosaro und Peppler“ den komplexen Facetten menschlicher Beziehungen – vom Finden und Loslassen bis hin zu den Zwischenmomenten des Alltags. Was die Musik des Duos so besonders macht, ist ihre instrumentale Vielfalt: Neben Ukulele und Gitarre kommen auch Mandoline, Panduri und verschiedene Trommeln zum Einsatz. Diese Kombination erzeugt eine Klangatmosphäre, die das Duo treffend als „Magic Folk“ beschreibt.
Informationen zum Konzert
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Wann: Samstag, 20. Juni 2026
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Konzertbeginn: 18:00 Uhr
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Wo: Chrischa’s Café in der Kreisgalerie, Mellrichstadt
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Café-Betrieb: Das Café ist bereits ab 13:00 Uhr für Besucher geöffnet.
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Eintritt: Der Eintritt ist frei. Über freiwillige Spenden für das Duo würden sich die Künstler sehr freuen.
Wer einen abwechslungsreichen Abend in einer besonderen künstlerischen Umgebung genießen möchte, sollte sich diesen Termin im Kalender vormerken. Das Team von Chrischa’s Café und die Kreisgalerie freuen sich auf zahlreiche Gäste.
Waren Sie bereits bei einer der „Viva l’Arte“-Lesungen in der Kreisgalerie und sind nun gespannt auf das erste Konzert dort?
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