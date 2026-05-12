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Musikalischer Brückenschlag: Schloss Zeilitzheim lädt zu „Kultur in alten Mauern“ ein

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026
Musikalischer Brückenschlag: Schloss Zeilitzheim lädt zu „Kultur in alten Mauern“ ein
Foto: Roman Huzior
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ZEILITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Am Feiertag Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 14. Mai) verwandelt sich das Schloss Zeilitzheim in eine Bühne für ein außergewöhnliches Konzerterlebnis. Im Rahmen der renommierten Landkreis-Reihe „Kultur in alten Mauern“ verschmelzen klassische Meisterwerke mit den Rock-Klassikern der 60er und 70er Jahre.

Das Publikum erwartet eine hochkarätige Besetzung: Der Pianist Christoph Soldan tritt gemeinsam mit den Schlesischen Kammersolisten aus Kattowitz (Polen) auf.

Das Programm: Von der Klassik zur Moderne

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Der Konzertabend ist in zwei gegensätzliche, aber harmonisierende Teile gegliedert:

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  1. Klassisches Fundament: Eröffnet wird der Abend mit der Capriol Suite von Peter Warlock, gefolgt von einem Glanzlicht der Wiener Klassik – Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert C-Dur KV 415.

  2. Pop- & Rock-Geschichte: Im zweiten Teil präsentiert das Ensemble kreative Bearbeitungen großer Hits der 1960er und 70er Jahre. Die Arrangements stammen von Darius Zboch und verleihen legendären Titeln (u. a. von den Doors) ein völlig neues, kammermusikalisches Gewand.

Informationen für Besucher

  • Termin: Donnerstag, 14. Mai 2026 (Christi Himmelfahrt)

  • Ort: Schloss Zeilitzheim

  • Veranstalter: Landkreis Schweinfurt in Kooperation mit dem Förderkreis Schloss Zeilitzheim e.V.

  • Anmeldung: Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Genießen Sie einen feiertäglichen Ausflug in die Welt der Musik, der den Bogen von Beethoven-inspirierten Klängen bis hin zu den Rhythmen der Rockgeschichte spannt.

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