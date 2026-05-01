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Musikalischer Startschuss in die Sommersaison: Gemeinschaftskonzert in Volkach

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026
Musikalischer Startschuss in die Sommersaison: Gemeinschaftskonzert in Volkach
Foto Georg Hofkochler
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VOLKACH, LKR. KITZINGEN – Das Symphonische Blasorchester (SBO) Volkach lädt am Samstag, den 2. Mai 2026, zu einem besonderen kulturellen Highlight auf den Marktplatz ein. Gemeinsam mit der Partnerkapelle aus Leifers (Südtirol) wird die Sommersaison offiziell mit einem internationalen Platzkonzert eröffnet.

Die Verbindung zwischen den beiden Orchestern besteht bereits seit zwei Jahrzehnten. Nachdem die Musikkapelle Leifers zuletzt 2019 bei den Europatagen in Volkach zu Gast war, markiert der diesjährige Besuch am ersten Maiwochenende die Fortsetzung einer langjährigen Freundschaft über Ländergrenzen hinweg.

Details zum Marktplatzkonzert

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Das Konzert bildet den Höhepunkt eines Austauschwochenendes, bei dem die Tiroler Gäste in Volkacher Gastfamilien untergebracht sind. Neben dem gemeinsamen Musizieren steht das Kennenlernen der Region und die Vertiefung der partnerschaftlichen Kontakte im Vordergrund. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt sind herzlich eingeladen, dem musikalischen Austausch beizuwohnen.

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