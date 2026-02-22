Musikkaffee Februar 2026
HASSFURT – Das Mehrgenerationenhaus Haßfurt lädt am Montag, den 23. Februar 2026, von 15:00 bis 17:00 Uhr zum ersten Musikkaffee des Jahres in das Café Bistro „Offener Treff“ ein.
In geselliger Runde können Teilnehmer aller Generationen bei Kaffee und Kuchen bekannte Musik und Schlager genießen, präsentiert von Richard Gerber, dem „Pratscher aus Kirchlauter“.
Die Veranstaltung stellt die Gemeinschaft und Lebensfreude in den Vordergrund und richtet sich ausdrücklich auch an Menschen mit Demenz sowie deren pflegende Angehörige. Neben dem musikalischen Programm, das zum Mitsingen, Schunkeln und Tanzen einlädt, bietet der Nachmittag Raum für Austausch und Teilhabe in gemütlicher Atmosphäre.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, du kannst also einfach vorbeikommen; es wird lediglich um eine Spende in Höhe von 2,50 Euro gebeten. Für weitere Fragen steht das Mehrgenerationenhaus telefonisch unter 09521 952825 oder per E-Mail an mghhassfurt.kv-has@brk.de zur Verfügung.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!