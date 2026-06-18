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Musikkaffee im Mehrgenerationenhaus Haßfurt: Eine „Zeitreise ins Gestern“

18. Juni 2026Letztes Update 18. Juni 2026
Musikkaffee im Mehrgenerationenhaus Haßfurt: Eine „Zeitreise ins Gestern“
Der Musikkaffee im Mehrgenerationenhaus Haßfurt bringt Menschen zusammen und lädt zum Mitsingen, Schunkeln und Tanzen ein (Quelle: René Ruprecht).
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HAẞFURT – Musik verbindet und weckt Erinnerungen – unter diesem Motto lädt das Mehrgenerationenhaus Haßfurt am Montag, den 22. Juni 2026, zu einem besonderen Nachmittag ein. Von 15:00 bis 17:00 Uhr verwandelt sich das Café Bistro „Offener Treff“ in einen Ort der Begegnung und des gemeinsamen Innehaltens.

Das Angebot richtet sich an Seniorinnen und Senioren, Menschen mit und ohne Demenz sowie Personen mit Handicap aus der Stadt Haßfurt und dem gesamten Landkreis Haßberge. Auch pflegende Angehörige sind ausdrücklich eingeladen, sich eine Auszeit in geselliger Runde zu gönnen.

Musikalische Unterhaltung und emotionale Zeitreise

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Für die musikalische Begleitung sorgt Richard Gerber, vielen bekannt als der „Pratscher aus Kirchlauter“. Mit einer Auswahl bekannter Lieder und nostalgischer Schlager lädt er dazu ein, mitzusingen, zu schunkeln oder sogar das Tanzbein zu schwingen.

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Parallel dazu findet die „Zeitreise ins Gestern“ statt – ein Projekt, das durch den bayerischen Demenzfonds gefördert wird. Gerade für Menschen mit Demenz ist Musik ein kraftvoller Schlüssel: Sie kann verschüttete Erinnerungen an Kindheit und Jugend wachrufen und für positive emotionale Erlebnisse sorgen. Der Nachmittag bietet den idealen Rahmen, um in diesen Erinnerungen zu schwelgen und gemeinsam schöne Stunden zu verbringen.

Informationen zum Besuch

  • Wann: Montag, 22. Juni 2026, 15:00 bis 17:00 Uhr

  • Wo: Café Bistro „Offener Treff“, Mehrgenerationenhaus Haßfurt

  • Verpflegung: Es werden Fairtrade-Kaffee und selbstgebackener Kuchen serviert.

  • Kosten: Die Teilnahme ist kostenlos. Über eine Spende von 2,50 Euro zur Unterstützung des Angebots wird jedoch gebeten.

  • Anmeldung: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für Rückfragen steht das Team des Mehrgenerationenhauses gerne zur Verfügung:

Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen unbeschwerten Nachmittag voller Musik und schöner Erinnerungen!


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