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Musikkaffee im Mehrgenerationenhaus Haßfurt: Gemeinschaft und Lebensfreude am 20. April

18. April 2026Letztes Update 18. April 2026
Musikkaffee im Mehrgenerationenhaus Haßfurt: Gemeinschaft und Lebensfreude am 20. April
Foto: René Ruprecht)
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HASSFURT – Das Mehrgenerationenhaus Haßfurt lädt für Montag, den 20. April 2026, zum beliebten Musikkaffee in das Café Bistro „Offener Treff“ ein. Von 15:00 bis 17:00 Uhr erwartet die Besucher ein geselliger Nachmittag, der ganz im Zeichen von Musik, Erinnerungen und dem Austausch zwischen den Generationen steht.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt Richard Gerber, bekannt als der „Pratscher aus Kirchlauter“. Mit seinem Repertoire aus bekannten Schlagern und Melodien lädt er zum Mitsingen, Schunkeln oder Tanzen ein. Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an Menschen mit Demenz sowie deren pflegende Angehörige und schafft einen Rahmen für gelebte Teilhabe in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen.

Details zur Veranstaltung

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Die Teilnahme an diesem Nachmittag ist unkompliziert gestaltet:

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  • Anmeldung: Es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich – Interessierte können einfach vorbeikommen.

  • Beitrag: Um eine Spende in Höhe von 2,50 Euro wird gebeten.

  • Termin: Montag, 20. April 2026, 15:00 – 17:00 Uhr.

Kontakt für Rückfragen

Weitere Informationen zum Musikkaffee und weiteren Angeboten des Mehrgenerationenhauses erhalten Sie unter:

Das Team des Mehrgenerationenhauses freut sich auf zahlreiche Besucher und einen stimmungsvollen Nachmittag.

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