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Musikluft schnuppern: Volkacher Musikschule lädt zu Infoabenden und offenem Unterricht

16. Mai 2026Letztes Update 16. Mai 2026
Musikluft schnuppern: Volkacher Musikschule lädt zu Infoabenden und offenem Unterricht
Symbolfoto: 2fly4
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VOLKACH – Wohin mit dem musikalischen Talent? Nach dem „Tag der Musikschule“ am 17. Mai öffnet die Musikschule Volkach vom 18. bis 22. Mai 2026 ihre Türen für eine abwechslungsreiche Schnupperwoche. Interessierte Kinder, Jugendliche und Eltern können in dieser Zeit den offenen Unterricht sowie die Proben im Jugend- und Kulturspeicher besuchen, um Instrumente und Lehrkräfte kennenzulernen.

Parallel zum Schnupperbetrieb bietet die Musikschule gezielte Beratungsgespräche an. Zwei spezielle Informationsabende richten sich direkt an Familien:

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Wer im kommenden Schuljahr 2026/2027 ein Instrument erlernen oder an den Kursen teilnehmen möchte, sollte sich sputen: Anmeldungen werden noch bis zum 31. Mai 2026 entgegengenommen. Weitere Details und Anmeldeformulare sind online unter www.musikschule.volkach.de abrufbar.

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