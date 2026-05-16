Musikluft schnuppern: Volkacher Musikschule lädt zu Infoabenden und offenem Unterricht
VOLKACH – Wohin mit dem musikalischen Talent? Nach dem „Tag der Musikschule“ am 17. Mai öffnet die Musikschule Volkach vom 18. bis 22. Mai 2026 ihre Türen für eine abwechslungsreiche Schnupperwoche. Interessierte Kinder, Jugendliche und Eltern können in dieser Zeit den offenen Unterricht sowie die Proben im Jugend- und Kulturspeicher besuchen, um Instrumente und Lehrkräfte kennenzulernen.
Parallel zum Schnupperbetrieb bietet die Musikschule gezielte Beratungsgespräche an. Zwei spezielle Informationsabende richten sich direkt an Familien:
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Montag, 18. Mai, um 18:00 Uhr: Infoabend Bläserklassen
Hier steht die offene Probe des Nachwuchsorchesters im Mittelpunkt. Kinder und Eltern können die verschiedenen Blasinstrumente aus nächster Nähe erleben und sich über das Konzept der Bläserklassen informieren.
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Donnerstag, 21. Mai, um 20:00 Uhr: Infoabend Früherziehung & Grundausbildung
Dieser Abend richtet sich an Eltern von jüngeren Kindern. Vorgestellt werden die Angebote der „Musikalischen Früherziehung“ (für 4- bis 6-Jährige) sowie die „Grundausbildung/Rhythmusklasse“ (für 6- bis 8-Jährige).
Wer im kommenden Schuljahr 2026/2027 ein Instrument erlernen oder an den Kursen teilnehmen möchte, sollte sich sputen: Anmeldungen werden noch bis zum 31. Mai 2026 entgegengenommen. Weitere Details und Anmeldeformulare sind online unter www.musikschule.volkach.de abrufbar.
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