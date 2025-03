Musikschule Volkach etabliert mit „Kaffee & Kuchen-Konzert“ ein neues Konzertformat

VOLKACH – Die Musikschule Volkacher Mainschleife hat ein neues Konzertformat erfolgreich etabliert: Am 16. März fand erneut das „Kaffee & Kuchen-Konzert“ in der Mainschleifenhalle statt, organisiert von der Musikschule und dem Förderverein. Zahlreiche Besucher kamen zusammen, um einen Nachmittag voller Musik, Geselligkeit und kulinarischer Genüsse zu verbringen.

Nach dem großen Erfolg des ersten Konzerts dieser Reihe Anfang 2024 waren sich die Verantwortlichen einig: „Unser neues Kaffee & Kuchen-Konzert ist kein One-Hit-Wonder! Es wird auch 2025 eine Fortsetzung geben.“ Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, um auch dieses Mal ein musikalisches Highlight mit entspannter Atmosphäre und einem abwechslungsreichen Programm zu bieten.

Den Auftakt machte das Einstieg-Bis-Konzert-Orchester unter der Leitung von Tanja Domes. Mit den Stücken „Young Stars“ und „Jugendträume“ zeigten die Späteinsteiger ihr Können. Dirigentin Tanja Domes motivierte das Publikum mit einem charmanten Aufruf: „Es ist nie zu spät, mit dem Musizieren zu beginnen! Wenn bei Ihnen zu Hause ein Instrument verstaubt oder Sie sich endlich einen Traum erfüllen möchten, dann kommen Sie bei uns vorbei. Wir freuen uns!“

Im Anschluss begeisterte das Nachwuchsorchester unter der Leitung von Armin Stawitzki die Zuhörerinnen und Zuhörer. Neben Filmmusik aus „Fluch der Karibik“ und „I will follow him“ aus dem Musicalfilm „Sister Act“ war ein besonderes Highlight die charmante Moderation der jungen Fagottistin Mathilda.

Das Mittelstufen-Orchester, das Jugendblasorchester der Musikschule, unter derselben Leitung, wechselte daraufhin die Bühne und setzte das Programm fort. Mit mitreißenden Stücken wie „Eye of the Tiger“ und „I will always love you“ beeindruckte das Orchester, während der junge Trompeter Benno Kestler mit seinem Solo besondere Anerkennung erntete. Die „Kleine Ungarische Rhapsodie“ bildete den Höhepunkt des Auftritts und gab einen Vorgeschmack auf das Wertungsspiel des Nordbayerischen Musikbundes im Mai in Roth.

Den fulminanten Abschluss des Nachmittags gestaltete das Symphonische Blasorchester Volkach unter der Leitung von Manuel Scheuring. Die 65 Musikerinnen und Musiker bereiten sich derzeit intensiv auf das Wertungsspiel im Rahmen des Deutschen Musikfestes in Ulm und Neu-Ulm im Mai 2025 vor. Die beiden Werke „Don Quixote“ von Jean-Pierre Haeck und „A Hero’s Tale“ von Bert Appermont wurden erstmals vor Publikum präsentiert. „Das Gerüst steht, und Anfang April beim Probenwochenende haben wir viel Zeit für den Feinschliff“, resümierte Dirigent Manuel Scheuring. Das Konzert bot einen spannenden Einblick in die Vorbereitungen für das Wertungsspiel.

Neben den musikalischen Darbietungen trug das vielfältige Kuchenbuffet, das von den ehrenamtlichen Bäckerinnen und Bäckern des Fördervereins zusammengestellt wurde, zur herzlichen und frühlingshaften Atmosphäre bei. Die liebevolle Dekoration und das Engagement aller Beteiligten rundeten den gelungenen Nachmittag ab. Ein Format, das sicher auch in Zukunft seinen festen Platz im Kalender der Musikschule behalten wird.