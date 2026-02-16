Mut, Fokus und Familiengeist: Videnin Dojo Cup begeistert Groß und Klein
SCHWEINFURT, LKR. SCHWEINFURT – Das Videnin Dojo hat kürzlich seine Mitglieder zu einem internen Hausturnier in den Disziplinen Kyokushin Karate und Kickboxen eingeladen, um Kindern und Jugendlichen eine Plattform für erste Wettkampferfahrungen unter realen Bedingungen zu bieten. Unter den Augen ihrer Familien und offizieller Schiedsrichter konnten die Nachwuchssportler ihren Mut unter Beweis stellen und wertvolles Selbstbewusstsein für ihre persönliche Entwicklung sammeln.
Dmitrij Videnin, Shihan und Diplom-Pädagoge, hob die pädagogische Bedeutung der Veranstaltung hervor, bei der der individuelle Fortschritt und das Überwinden eigener Grenzen im Vordergrund standen. Auch Ehrengast Stefan Labus, Oberbürgermeisterkandidat und bekannt durch sein Engagement bei der Schweinfurter Kindertafel, verfolgte das Geschehen und betonte die Wichtigkeit des Sports als stabile Säule für die Entwicklung junger Menschen.
Videnin, der sich zudem für den Schweinfurter Stadtrat aufstellt, sieht in der Förderung solcher Sportangebote eine essenzielle Investition in die Zukunft. Sport vermittle grundlegende Werte wie Respekt und Durchhaltevermögen und diene damit als wichtige Prävention sowie als Werkzeug für eine starke Stadtgemeinschaft.
