Mutiges Ehepaar verfolgt Diebesbande – Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro sichergestellt

AMORBACH – Dank des entschlossenen Eingreifens eines Ehepaares ist es der Polizei Miltenberg gelungen, drei mutmaßliche Mitglieder einer organisierten Diebesbande zu identifizieren. Die Tatverdächtigen hatten am Freitagabend in einem Supermarkt in der Straße „Krummenwiese“ eine größere Menge an Waren entwendet und waren anschließend mit zwei Fahrzeugen geflüchtet.

Gegen 17 Uhr fiel das Trio – ein 53-jähriger Mann sowie zwei Frauen im Alter von 53 und 29 Jahren – im Supermarkt durch ihr auffälliges Verhalten auf. Nach dem Diebstahl mehrerer Stofftaschen voller Ware verließen sie fluchtartig das Geschäft. Kurz darauf stiegen sie in zwei zuvor abgestellte Fahrzeuge und entfernten sich vom Tatort.

Ein Ehepaar, das sich zufällig vor Ort befand und seinen Einkauf bereits beendet hatte, zögerte nicht und nahm in einem der beiden Fluchtfahrzeuge die Verfolgung auf. Parallel informierten sie über die Polizeieinsatzzentrale die Beamten über den aktuellen Standort des Wagens.

Diese schnelle Reaktion zahlte sich aus: Innerhalb kurzer Zeit konnten beide Fahrzeuge von Streifen der Polizei Miltenberg gestoppt und kontrolliert werden. In den Autos fanden die Einsatzkräfte Diebesgut im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Bei den gestohlenen Artikeln handelte es sich in erster Linie um Kaffeebohnen, Tabak und Sonnencreme.

Die Polizei lobte ausdrücklich das Verhalten des Ehepaares, das mit seiner besonnenen und gleichzeitig entschlossenen Unterstützung maßgeblich zum schnellen Fahndungserfolg beigetragen habe. Gegen die drei Beschuldigten wurden Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.