Mutmaßlich Betrunkener bedroht Passantin – Zeugenaussagen führen zu weiteren Anzeigen

11. Februar 2026Letztes Update 11. Februar 2026
Bild von Tumisu auf Pixabay
HASSFURT, LKR. HASSBERGE – In der Hofheimer Straße bedrohte am Montagnachmittag ein mutmaßlich betrunkener Mann eine Passantin. Die Polizei Haßfurt stoppte den Mann auf seinem E-Bike. Blutentnahme und mehrere Anzeigen sind die Folge.

Am Montagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, bedrohte ein 35 Jahre alter Deutscher eine 45 Jahre alte Passantin, ebenfalls deutsche Staatsbürgerin, massiv. Eine unabhängige Zeugin bestätigte in ihrer Vernehmung den Vorfall.

Die hinzugerufene Haßfurter Polizei konnte den 35-Jährigen auf seinem E-Bike kurz darauf in der Hofheimer Straße feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Hier stellten die Beamten schnell fest, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Ergebnis von über 2 Promille. Der Tatverdächtige gab weiter an, dass er am Tag zuvor auch Haschisch konsumiert haben soll.

Durch die Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet, die der Mann über sich ergehen lassen musste. Er muss sich nun unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung sowie Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

