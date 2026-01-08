Mutmaßlich falsche Handwerker in Kontrolle – Polizei gibt Hinweise
NEUENDORF / LANDKREIS MAIN-SPESSART – Eine Streife der Polizei Lohr hat am Dienstagabend zwei mutmaßliche Betrüger aus dem Verkehr gezogen, die sich mit einer fadenscheinigen Ausrede einer Kontrolle entziehen wollten.
Gegen 18:00 Uhr stoppten die Beamten das Fahrzeug der beiden 32 und 33 Jahre alten Männer. Auf Nachfrage behauptete das Duo, als Handwerker zu einem dringenden Notfall wegen eines tropfenden Wasserhahns unterwegs zu sein. Diese Schilderung erschien den Polizisten jedoch derart unglaubwürdig, dass sie eine genauere Überprüfung einleiteten, die schnell weitere Unregelmäßigkeiten ans Licht brachte.
Bei der Kontrolle konnten die Verdächtigen keinerlei Belege für ihren angeblichen Arbeitseinsatz vorweisen. Erschwerend kam hinzu, dass der 33-jährige Insasse bereits einschlägig wegen Betrugs- und Eigentumsdelikten polizeibekannt ist.
Die Ermittler der Polizei Lohr prüfen nun intensiv, ob das Duo mit einer Serie von Betrugsfällen im Raum Main-Spessart in Verbindung steht, die gegen Ende des vergangenen Jahres die Region belastet hatte. Die Beamten vermuten, dass die Männer die Handwerker-Masche nutzen, um sich Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen oder überteuerte Notfalldienste vorzutäuschen.
Neben dem Verdacht auf betrügerische Absichten deckten die Beamten einen handfesten Gesetzesverstoß auf: Für das genutzte Fahrzeug bestand zum Zeitpunkt der Kontrolle keine gültige Haftpflichtversicherung. Die Weiterfahrt wurde daraufhin sofort unterbunden. Die beiden Männer müssen sich nun nicht nur in einem Ermittlungsverfahren wegen versuchten Betrugs verantworten, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Polizei rät Bürgern zur Wachsamkeit gegenüber unangemeldeten Handwerkern und bittet um Meldung verdächtiger Wahrnehmungen.
