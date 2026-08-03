Mutmaßliche Autodiebe bei Audi RS6 überrascht – Polizei sucht Zeugen in Partenstein

PARTENSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART – Zwei mutmaßliche Autodiebe sind am späten Samstagabend bei einem Diebstahlsversuch an einem Audi RS6 überrascht worden. Die Täter flüchteten mit einem weißen Mercedes Vito. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22.25 Uhr wurde der Besitzer des Audi durch die Alarmanlage seines Fahrzeugs aufmerksam. Der Wagen war in der Reichengrundstraße abgestellt. Als der Eigentümer nach dem Rechten sah, bemerkte er zwei vermummte Personen an seinem Auto.

Die beiden Verdächtigen flüchteten daraufhin in einem weißen Mercedes Vito und fuhren in Richtung Ortsmitte davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug und den Tatverdächtigen verlief bislang ohne Erfolg. Zu den beiden Männern liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor.

Die Polizeiinspektion Lohr a. Main bittet Zeugen, die den weißen Mercedes Vito oder die beiden Verdächtigen vor oder nach der Tat beobachtet haben, sich unter Tel. 09352/8741-0 zu melden.