Mutmaßliche Brandstiftung in Kellerraum – Polizei sucht Zeugen
WÜRZBURG / HEUCHELHOF – Nach einem Brand in einem Kellerraum eines Industrie- und Wohngebäudes in der Goerdelerstraße am Mittwochabend hat die Kriminalpolizei Würzburg die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandlegung aufgenommen. Gegen 20:30 Uhr war die Feuerwehr wegen einer starken Rauchentwicklung alarmiert worden, wobei ein technischer Defekt nach ersten Untersuchungen ausgeschlossen werden konnte. Da die Beamten davon ausgehen, dass Unrat absichtlich entzündet wurde, wird nun dringend nach Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.
Die Berufsfeuerwehr Würzburg sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Rottenbauer waren schnell vor Ort, um das Feuer im Untergeschoss zu löschen und das stark verrauchte Gebäude zu lüften. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den oder die Täter identifizieren zu können.
Personen, die am Mittwochabend im Bereich der Goerdelerstraße verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0931/457-1732 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis kann für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein.
