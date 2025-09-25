Mutmaßliche Phishing-Taten mit Schäden in Millionenhöhe
BAMBERG – Die Zentralstelle Cybercrime Bayern hat Anfang September 2025 Anklage gegen einen 27-Jährigen aus dem Ruhrgebiet wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs in großem Umfang beim Landgericht Bamberg erhoben. Dem Mann wird vorgeworfen, als Koordinator einer Bande zahlreiche Betrugstaten begangen und einen Schaden von insgesamt über 1,4 Millionen Euro verursacht zu haben.
Der Angeschuldigte soll seit Mitte 2022 als Koordinator einer Tätergruppierung gehandelt haben. Die Bande nutzte Zugangsdaten zum Online-Banking von Bankkunden aus dem gesamten Bundesgebiet, die zuvor durch Fake-Shops oder Phishing-SMS ausgespäht wurden.
Vorgehen der Bande und Schadenssumme
Die Gruppe setzte sogenanntes Call-ID-Spoofing ein, um sich telefonisch als Bankmitarbeiter auszugeben. Unter dem Vorwand angeblicher Sicherheitsupdates oder der notwendigen Neueinrichtung des Push-TAN-Verfahrens wurden die Geschädigten zur Herausgabe von TANs verleitet. Mit diesen TANs richteten die Täter digitale Debit-Karten auf ihren eigenen Mobiltelefonen für das mobile Bezahlen ein. Die Karten wurden anschließend ohne PIN deutschlandweit eingesetzt, hauptsächlich für den Kauf von iPhones, Gutscheinen oder Gold.
Der 27-Jährige soll dabei die Online-Banking-Zugangsdaten an die übrigen Bandenmitglieder verteilt und die Verwertung der erbeuteten Taterträge organisiert haben. Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich zum Nachteil von 169 Bankkunden auf über 1,2 Millionen Euro.
Weitere Betrugsdelikte
Darüber hinaus wird dem Angeschuldigten vorgeworfen, mit einem SMS-Versand-Tool im großen Umfang täuschend echte Phishing-SMS versandt zu haben. Diese Nachrichten täuschten als Absender verschiedene Bankinstitute vor und führten zu gefälschten Login-Seiten. Allein im August 2023 fanden drei große SMS-Kampagnen mit über 3.600 versandten Nachrichten statt.
In sieben weiteren Fällen soll der Angeschuldigte im Zusammenwirken mit einem Mittäter vorgegeben haben, für einen Gebrauchtwagenhändler Fahrzeuge zu verkaufen. Er soll jedoch nie die Absicht gehabt haben, die Fahrzeuge zu übergeben, sondern die von geschädigten Unternehmen als Vorkasse gezahlten Kaufpreise in Höhe von knapp 240.000 Euro unberechtigt einbehalten haben.
Haft und Verfahren
Der Angeschuldigte wurde am 4. Dezember 2024 im Ruhrgebiet festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Das Landgericht Bamberg ist örtlich zuständig, da auch Bankkunden aus Bayern geschädigt sein sollen. Dort wird nun über die Zulassung der Anklageschrift und die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden. Das Gesetz sieht für jeden Fall des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor.
