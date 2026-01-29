Auto IU

Mutmaßlicher Ladendieb auf frischer Tat ertappt – Untersuchungshaft

29. Januar 2026Letztes Update 29. Januar 2026
Mutmaßlicher Ladendieb auf frischer Tat ertappt – Untersuchungshaft
Foto: freepik
Sparkasse

WÜRZBURG / INNENSTADT – Am frühen Dienstagnachmittag ertappte der Ladendetektiv eines Kaufhaues einen 28-jährigen mutmaßlichen Ladendieb auf frischer Tat. Der Mann wurde durch die Polizei festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ein 28-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger wurde durch den Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Schönbornstraße am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, dabei beobachtet, wie er mehrere hochwertige Parfüms und Bekleidung in seine Tasche gesteckt und anschließend das Geschäft verlassen haben soll. Dem Sachstand nach hatte er die Ware im Wert von mehreren hundert Euro zuvor nicht bezahlt.

Der Mann wurde von einer Streife der Würzburger Polizei noch vor Ort festgenommen.

Mehr

In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde er am Nachmittag einem Ermittlungsrichter am Amtsgerichts Würzburg vorgeführt.

Christopher Richter
Bubmann-Messen Bauen-Wohnen-Ambiente 2025

Da der Tatverdächtige während der Tat auch eine Schere mitführte, erließ der Richter einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts des Diebstahls mit Waffen.

Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

29. Januar 2026Letztes Update 29. Januar 2026

Mehr

Remelé ist der Meinung „Wir brauchen den Dachs in Schweinfurt“

Remelé ist der Meinung „Wir brauchen den Dachs in Schweinfurt“

29. Januar 2026
Zwei Unfallfluchten im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt – Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung

Zwei Unfallfluchten im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt – Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung

29. Januar 2026
Fahrradentfernung aus Fahrradabstellanlagen: Mehr Platz für aktive Radlerinnen und Radler in Würzburg

Fahrradentfernung aus Fahrradabstellanlagen: Mehr Platz für aktive Radlerinnen und Radler in Würzburg

29. Januar 2026
Briefwahl in Bad Kissingen: Online-Beantragung der Unterlagen ab sofort möglich

Briefwahl in Bad Kissingen: Online-Beantragung der Unterlagen ab sofort möglich

29. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)