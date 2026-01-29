Mutmaßlicher Ladendieb auf frischer Tat ertappt – Untersuchungshaft

WÜRZBURG / INNENSTADT – Am frühen Dienstagnachmittag ertappte der Ladendetektiv eines Kaufhaues einen 28-jährigen mutmaßlichen Ladendieb auf frischer Tat. Der Mann wurde durch die Polizei festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ein 28-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger wurde durch den Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Schönbornstraße am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, dabei beobachtet, wie er mehrere hochwertige Parfüms und Bekleidung in seine Tasche gesteckt und anschließend das Geschäft verlassen haben soll. Dem Sachstand nach hatte er die Ware im Wert von mehreren hundert Euro zuvor nicht bezahlt.

Der Mann wurde von einer Streife der Würzburger Polizei noch vor Ort festgenommen.

In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde er am Nachmittag einem Ermittlungsrichter am Amtsgerichts Würzburg vorgeführt.

Da der Tatverdächtige während der Tat auch eine Schere mitführte, erließ der Richter einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts des Diebstahls mit Waffen.

Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.