Mutmaßlicher Parfümdieb nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft

WÜRZBURG, INNENSTADT – Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am Dienstagvormittag nach einem Diebstahl in einer Drogerie am Dominikanerplatz von der Polizei festgenommen worden. Gegen den 40-jährigen Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein Ladendetektiv den 40-jährigen polnischen Staatsangehörigen gegen 10.50 Uhr dabei, wie er ein hochwertiges Parfüm im Wert eines dreistelligen Eurobetrags in seine Tasche steckte und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen.

Eine Streife der Würzburger Polizei nahm den Mann noch vor Ort fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Tatverdächtige noch am selben Nachmittag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, erließ der Richter wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls einen Untersuchungshaftbefehl. Anschließend wurde der 40-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Es gilt die Unschuldsvermutung bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung.