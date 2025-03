Mutmaßliches Ansprechen von Kindern – Die Polizei ermittelt – Keine Hinweise auf eine Straftat

SULZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Die Polizei in Gerolzhofen geht aktuell Hinweisen nach, laut denen ein Autofahrer Kinder ansprach und ihnen Süßigkeiten gab. Nach Würdigung aller Umstände gehen die Ermittler nicht von dem Versuch einer strafbaren Handlung aus.

Dem aktuellen Sachstand nach soll es am Dienstag in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr, zu einem Vorfall in der Schulstraße gekommen sein. Hierbei soll ein bislang unbekannter Autofahrer vier Kinder angesprochen und ihnen Süßigkeiten gegeben haben. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es jedoch keine Hinweise auf ein unredliches Verhalten oder den Anfangsverdacht einer Straftat.

Die Beamten gehen jeden Hinweis nach und nehmen jede Mitteilung ernst. Dennoch appellieren die Ermittler an die Bevölkerung, Vorfälle, deren Hintergründe noch völlig unklar sind, nicht öffentlich zu verbreiten und Spekulationen zu unterlassen. Dies kann in der Bevölkerung ein Gefühl der Angst und Verunsicherung hervorrufen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum:

Beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen in den sozialen Netzwerken oder WhatsApp-Gruppen.

Unterlassen Sie entsprechendes Teilen von Inhalten, deren Ursprung und Wahrheitsgehalt Sie nicht kennen

Informieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen direkt Ihre örtliche Polizeidienststelle. Diese kümmert sich mit Nachdruck um die Ermittlungen der Hintergründe und Aufklärung solcher Mitteilungen.