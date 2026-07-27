Mutter nach Auseinandersetzung mit E-Scooter-Fahrer angezeigt

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD, LKR. WÜRZBURG – Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem 14-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem vierjährigen Kind ist die Mutter des Kindes handgreiflich geworden. Gegen die 27-Jährige wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 07:40 Uhr. Der 14-Jährige war mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg am Heuchelhofberg unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein vierjähriges Kind mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Straße „Am Heigelsbach“ in Richtung Schattbergweg.

Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Jugendliche das von rechts kommende Kind, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Beide Unfallbeteiligten blieben dabei unverletzt.

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Im Anschluss an den Unfall soll die 27-jährige Mutter des Kindes den Jugendlichen an seinem T-Shirt zu sich gezogen und ihm mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Der 14-Jährige wurde dadurch am linken Auge verletzt.

Die Würzburger Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun gegen die Frau wegen Körperverletzung.

Die Unterfränkische Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die geltenden Regeln für E-Scooter hin: Das Mindestalter für die Nutzung liegt bei 14 Jahren. Für E-Scooter-Fahrer gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. Fahrten unter Alkoholeinfluss können Bußgelder und den Entzug der Fahrerlaubnis nach sich ziehen.

E-Scooter dürfen nicht auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen gefahren werden. Ein Helm ist zwar nicht vorgeschrieben, wird jedoch zum Schutz vor schweren Kopfverletzungen empfohlen. Zudem benötigen die Fahrzeuge eine gültige Versicherung sowie ein entsprechendes Kennzeichen. Das Fahren mit mehreren Personen auf einem E-Scooter ist nicht erlaubt.