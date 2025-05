Mutter und Sohn auf Diebestour

ZELLINGEN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Montagvormittag gegen 11 Uhr wurde ein 50-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt Am Güßgraben in Zellingen beim Ladendiebstahl gestellt.

Bei der anschließenden polizeilichen Untersuchung des Fahrzeugs des Mannes wurde weiteres Diebesgut entdeckt. Es stellte sich heraus, dass der 50-Jährige in Begleitung seiner Mutter auf Diebestour war und die beiden zuvor bereits in zwei anderen Geschäften in der Nachbarschaft Waren entwendet hatten.

Der Gesamtwert der gestohlenen Artikel beläuft sich auf etwa 150 Euro. Beide müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten.