Mutter und Tochter sind engagiert: Spenden statt Geburtstagsgeschenke für die Krebsforschung
WÜRZBURG – Leni Hock und ihre Mutter Angela May-Hock haben anlässlich ihrer runden Geburtstage auf Geschenke verzichtet und stattdessen 4.000 Euro für die Stiftung „Forschung hilft“ gesammelt. Die Spende kommt direkt der Krebsforschung am Universitätsklinikum Würzburg zugute und soll zukünftigen Patienten neue Therapiechancen ermöglichen.
Die Motivation für die Aktion war eine persönliche: Bei der damals 19-jährigen Leni wurde im Frühjahr 2025 ein bösartiger Hirntumor diagnostiziert.
Nach einer intensiven Behandlung am UKW, die Operationen und Chemotherapie umfasste, konnte der Tumor erfolgreich zurückgedrängt werden.
Aus Dankbarkeit für die medizinische und menschliche Unterstützung am Klinikum entschieden sich Tochter und Mutter, ihren 20. beziehungsweise 50. Geburtstag in den Dienst der guten Sache zu stellen.
Bei der Scheckübergabe an die Stiftungsratsvorsitzende Gabriele Nelkenstock wurde die große Solidarität im Umfeld der Familie deutlich.
Neben Freunden und Nachbarn trug auch Giovanni Privitera zur Summe bei, der Erlöse aus dem Verkauf seiner Pizzavariationen beisteuerte.
Prof. Dr. Imad Maatouk vom UKW betonte dabei, wie wichtig ein solch starkes soziales Umfeld für den Behandlungserfolg und die Psyche von Krebserkrankten ist.
Die Stiftung „Forschung hilft“ unterstützt seit 2017 lokale Projekte und hat bereits rund 1,1 Millionen Euro an Fördergeldern ausgeschüttet.
Weitere Informationen findest du unter www.forschung-hilft.de. Wer die Arbeit unterstützen möchte, kann auf das Konto der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Mainfranken Würzburg spenden (IBAN: DE19 7905 0000 0000 0655 65, BIC: BYLADEM1SWU).
