Mutwillig Feuerlöscher in Tiefgarage geleert

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Am Mittwochabend wurde in der Tiefgarage an der Ringstraße/Am Schnellertor durch einen unbekannten Täter ein Pulverfeuerlöscher ohne ersichtlichen Grund entleert. Das ausgetretene Löschpulver führte zu einer erheblichen Verunreinigung der Tiefgarage.

Die Polizei Karlstadt bittet weiterhin um Hinweise zu dem Vorfall. Zeugen können sich telefonisch unter Tel. 09353/97410 oder per E-Mail an pi.karlstadt@polizei.bayern.de melden.

Info: Das Pulver in Feuerlöschern besteht meist aus feinen Salzen wie Natriumhydrogencarbonat oder Ammoniumphosphat. Obwohl es im Brandfall sehr effektiv ist, hat es bei unsachgemäßer Anwendung negative Folgen für die Umgebung:

Korrosive Wirkung: Das Pulver kann bei Kontakt mit Feuchtigkeit korrosiv wirken, was besonders problematisch für Metallflächen wie Fahrzeuge oder Gebäudestrukturen ist. Gesundheitsgefahr: Das Einatmen des feinen Staubs kann die Atemwege reizen und bei empfindlichen Personen oder Allergikern zu gesundheitlichen Problemen führen. Reinigungsaufwand: Das feine Pulver verteilt sich leicht und dringt in kleinste Ritzen ein, was eine gründliche und aufwendige Reinigung erforderlich macht. Schäden an Elektronik: Das Pulver kann elektrische Geräte beschädigen, wenn es sich in Schaltkreisen oder empfindlichen Komponenten absetzt. Umweltbelastung: Bei unsachgemäßer Entsorgung kann das Pulver in die Kanalisation oder den Boden gelangen, was umweltbelastend sein kann.