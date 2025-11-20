Mythen und Helden: Die Bläserphilharmonie präsentiert ihr Konzertprogramm 2026
SCHWEINFURT / BAD NEUSTADT – Die Bläserphilharmonie Schweinfurt lädt nach dem Erfolg von „Rock Symphonies“ erneut zu einem außergewöhnlichen Konzertereignis ein: Unter dem Motto „Von Mythen und Helden“ präsentiert das Orchester unter der Leitung von Prof. Walter Ratzek im Januar/Februar 2026 ein Programm voller epischer Geschichten, Legenden und großer Filmmusik.
Das Programm verspricht eine packende Reise von uralten Mythen bis zu modernen Leinwandhelden und vereint sinfonische Tiefe mit cineastischer Spannung.
Musikalische Höhepunkte
Die Bläserphilharmonie wird folgende Werke aufführen:
-
Ennio Morricone: Das ikonische Stück „The Ecstasy of Gold“.
-
Rachmaninow: Die „Sinfonische Tänze“.
-
Uraufführung: „Das Schweigen der Sirenen nach Franz Kafka“, eine Komposition von Heinrich Unterhofer. Der Südtiroler Komponist wird das außergewöhnliche, berührungslos gespielte Soloinstrument Theremin selbst spielen.
-
José Alberto Pinas: „Excalibur“ entführt in die Welt von König Artus.
-
Große Filmmusik-Suiten: Im zweiten Konzertteil stehen James Horners „Avatar-Suite“, Erich Korngolds „Die Abenteuer des Robin Hood“ und die kraftvolle „Gladiator-Suite“ von Hans Zimmer im Mittelpunkt.
Erstmals wird bei diesem Programm ein kleiner Chor unter der Leitung von Martin Seiwert in die Bläserphilharmonie integriert, um dem Gesamtklang eine zusätzliche emotionale Ebene zu verleihen und in der Filmmusik vokale Akzente zu setzen.
Termine 2026
-
30.01., 18:30 Uhr: Schweinfurt, Theater im evang. Gemeindehaus (Öffentliche Generalprobe)
-
31.01., 19:30 Uhr: Schweinfurt, Theater im evang. Gemeindehaus
-
01.02., 18:30 Uhr: Bad Neustadt, Stadthalle
Ticketinformationen
Tickets sind erhältlich über www.blaeserphilharmonie-schweinfurt.de sowie an folgenden stationären Verkaufsstellen:
-
Schweinfurt: Schuh Schöll, Rückerstraße 7
-
Bad Neustadt: Ticketshop Stadthalle Bad Neustadt, An der Stadthalle 4
Weitere Informationen zu Orchester und Dirigenten finden Sie auf der Homepage.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!