Nach Absturz eines Kleinflugzeugs – Cessna sichergestellt

HETTSTADT, LKR. WÜRZBURG – Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs am Montagabend haben die Würzburger Polizei und die Kriminalpolizei noch am gleichen Abend die Ermittlungen an der Unfallstelle aufgenommen. Auch ein Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung war vor Ort und leitete eigene Untersuchungen ein. Die Cessna wurde sichergestellt.

Cessna am Montagabend abgestürzt

Wie bereits berichtet, teilten Verkehrsteilnehmer gegen 16:50 Uhr den Absturz eines Kleinflugzeugs mit, das etwa 300 Meter vor dem dortigen Flugplatz zum Liegen kam. Nach ersten Erkenntnissen verlor der 76-jährige Pilot beim Landeanflug die Kontrolle über die Cessna und kam in der Folge auf der Staatsstraße auf dem Dach zu liegen.

Ermittlungen vor Ort eingeleitet – Erste Hinweise auf Ursache

Zwei luftfahrtkundige Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Land sowie der Kriminalpolizei Würzburg nahmen noch vor Ort ihre Ermittlungen zur Unfallursache auf. Ein Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung leitete ebenfalls eigene Untersuchungen ein. Aufgrund der ersten Erkenntnisse geht man momentan von einem Fehler des Piloten aus. Um einen technischen Defekt auszuschließen, wurde das Flugzeug in Absprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt und wird am Mittwoch weiter untersucht.

Der 76-jährige Pilot wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Unmittelbar vor der missglückten Landung touchierte er außerdem den VW eines 56-Jährigen, der dadurch beschädigt wurde. Der Fahrer des Pkw blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 04:00 Uhr gesperrt. An der Unfallstelle waren neben der örtlichen Feuerwehr auch das Technische Hilfswerk sowie Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes und der örtlichen Energieversorger im Einsatz.



powered by Newsallianz Schweinfurt