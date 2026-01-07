Nach Anruf falscher Polizeibeamter – Rentnerin durchschaut Betrug – Geldabholerin durch Polizei festgenommen

KIST, LKR. WÜRZBURG – Am Samstag durchschaute eine 81-Jährige einen Betrugsversuch durch den Anruf falscher Polizeibeamter. Nachdem die Frau, durch die Betrüger unbemerkt, die richtige Polizei kontaktieren konnte, erfolgte die Festnahme der Geldabholerin.

Als eine 81-jährige Deutsche am Samstag telefonisch durch vermeintliche Polizeibeamte kontaktiert wurde, die ihr erklärten man habe in ihrer Straße Einbrecher festgenommen und vermute, dass auch ihre Wertgegenstände in Gefahr seien, erkannte die Frau sofort den Betrugsversuch.

Sie ließ sich gegenüber den Betrügern nichts anmerken und verständigte mithilfe ihres Sohnes die richtige Polizei.

Als eine Geldabholerin vor der Wohnung der Rentnerin auftauchte und dachte, hier Bargeld in fünfstelliger Höhe entgegenzunehmen, klickten stattdessen die Handschellen.

Die 25-jährige deutsche Tatverdächtige wurde durch eine Streife der Polizei Würzburg-Land vorläufig festgenommen.

Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Betruges.