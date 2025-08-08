Nach Auseinandersetzung – Kriminalpolizei sucht Zeugen in Würzburg

WÜRZBURG / INNENSTADT – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Die beiden Tatbeteiligten konnten schnell durch die Polizei festgenommen werden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Streitigkeit eskaliert

Dem Sachstand nach befanden sich die beiden Männer im Alter 30 und 36 Jahren am Donnerstag gegen 02:40 Uhr, im Bereich der Juliuspromenade in der Nähe des Lokal „Hasenstall“, als es zwischen ihnen zunächst zu einer verbalen Streitigkeit und anschließend zu einer handfesten Auseinandersetzung kam. Hierbei soll auch ein spitzer Gegenstand eingesetzt worden sein. Dabei wurde die beiden mittelschwer verletzt.

Schnelle Festnahme durch die Polizei

Die Würzburger Polizei war mit starken Kräften rasch vor Ort und konnte die beiden Männer festnehmen. Die beiden Männer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und konnten nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.

Kripo sucht Zeugen

Die Ermittlungen, insbesondere zum Hintergrund der Auseinandersetzung, hat noch am Abend die Kriminalpolizei Würzburg übernommen und hofft nun auf Zeugen aus der Bevölkerung:

Wer konnte den Vorfall im Bereich der Juliuspromenade beobachten?

Wer hat die beiden Männer möglicherweise im Vorfeld der Auseinandersetzung gesehen?

Waren neben den beiden Tatbeteiligten noch weitere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen könnten?

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.