Nach Beziehungsstreit – Verletzte Frau meldet Angriff durch unbekannten Täter nach Busfahrt

GERBRUNN / Lkr. Würzburg – Am Dienstag, gegen 23:45 Uhr, wurde der Polizei durch mehrere Anwohner ein lautstarker Beziehungsstreit in der Kopernikusstraße in Gerbrunn gemeldet. Wenige Minuten später meldete sich eine der Streitparteien ebenfalls bei der Polizei und gab an, dass seine Lebensgefährtin durch eine unbekannte Person nach der Nachhause-Fahrt mit einem Linienbus auf offener Straße angegriffen und verletzt worden sei.

Vor Ort konnte eine 29-järige Geschädigte mit einer Kopfplatzwunde angetroffen werden.

Sie gab an, nach der Fahrt mit einem Linienbus der Linie 14 von der Haltestelle „Theater“ in Würzburg zur Haltestelle „Rathaus“ in Gerbrunn zwischen 23:15 Uhr und 23:30 Uhr zuerst von einer männlichen Person, welche sich ebenfalls in dem Bus befunden haben soll, verfolgt und anschließend in der Nähe der Wohnanschrift von dieser festgehalten und geschlagen worden zu sein. Die Person flüchtete, nachdem sich die Geschädigte zur Wehr setzte.

Die Person wurde als männlich, schlank und bekleidet mit einer weißen Jacke mit Kapuze beschrieben.

Die Geschädigte wurde leicht verletzt ambulant in einer Würzburger Klinik versorgt.

Der Ablauf der Tat ist bislang nicht geklärt. Die Polizei ist zur Ermittlung des Sachverhaltes auf Zeugen angewiesen. Insbesondere sind Personen als Zeugen relevant, welche sich ebenfalls im o.g. Linienbus der Linie 14, welcher zwischen 23:15 Uhr und 23:30 Uhr zwischen den Haltestellen Würzburg/Theater und Gerbrunn/Rathaus verkehrte, befanden.

Wer hat die Geschädigte, bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, oder den möglichen Tatverdächtigen, bekleidet mit einer weißen Kapuzenjacke, im Linienbus gesehen?

Wer hat die vorgenannten Personen im Ortsgebiet Gerbrunn zwischen der Haltestelle Rathaus und der Kopernikusstraße zwischen 23:30 Uhr und 23:45 Uhr gesehen?

In o. g. Fällen bittet die Polizei Würzburg-Land um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1630 oder Email: pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de.