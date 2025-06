Nach Beziehungstat – Ermittlungen wegen Totschlag – Haftbefehl im Krankenhaus eröffnet

ALZENAU – Nach der tödlichen Beziehungstat vom Donnerstagabend, bei der zwei Frauen im Alter von 64 und 69 Jahren getötet wurden, laufen die Ermittlungen von Kriminalpolizei Aschaffenburg und Staatsanwaltschaft weiterhin auf Hochtouren.

Ein 66-jähriger Tatverdächtiger – der getrennt lebende Ehemann der 64-Jährigen – wurde nach ersten polizeilichen Erkenntnissen noch am Tatort festgenommen und befindet sich weiterhin in ärztlicher Behandlung. Ihm wurde am Freitagnachmittag durch einen Ermittlungsrichter der Haftbefehl wegen zweifachen Totschlags eröffnet.

ASCHAFFENBURG – Der Polizeieinsatz begann am Donnerstag gegen 19:20 Uhr nach einem Notruf über einen eskalierten Familienstreit in der Somborner Straße in Alzenau. Vor Ort fanden die alarmierten Einsatzkräfte in einem Wohnanwesen die beiden Schwestern leblos vor – offenbar getötet durch massive Gewalteinwirkung. Die Kripo leitete unmittelbar eine großangelegte Spurensicherung ein, unterstützt vom zuständigen Oberstaatsanwalt.

Zwei scharfkantige Gegenstände wurden am Tatort sichergestellt. Ob es sich dabei um die Tatwaffen handelt, sollen nun die rechtsmedizinischen Untersuchungen zeigen. Die Obduktionen der beiden Getöteten wurden für Freitag und Dienstag angesetzt und sollen weitere Klarheit bringen.

Der dringend tatverdächtige 66-Jährige hatte sich noch vor seiner Festnahme selbst verletzt. Aufgrund seines Gesundheitszustands konnte er nicht dem Amtsgericht vorgeführt werden. Der Haftbefehl wurde ihm daher im Krankenhaus eröffnet. Er äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Nach seiner medizinischen Genesung soll die Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt erfolgen.

Die Ermittler konzentrieren sich nun auf die Aufarbeitung des familiären und persönlichen Umfelds des Tatverdächtigen sowie der beiden Opfer. Ziel ist es, ein vollständiges Bild der Hintergründe und des Tathergangs zu rekonstruieren. Die Ermittlungen werden laut Polizei noch einige Zeit in Anspruch nehmen.