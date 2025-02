Nach Brand eines Baumarktes – Erkenntnisse zu vorherigem Einbruch – Kriminalpolizei ermittelt weiter

ZELLINGEN – Nach dem Vollbrand eines Baumarktes Ende Januar geht die Kriminalpolizei Würzburg derzeit davon aus, dass es zuvor zu einem Einbruch in das Geschäft gekommen war. Die genaue Ursache des Feuers ist jedoch weiterhin unklar und bleibt Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Am 26. Januar gegen 02:50 Uhr brach in dem Baumarkt am Oberbachring ein Feuer aus, das das Gebäude vollständig zerstörte. Über mehrere Stunden hinweg kämpften die örtlichen Feuerwehren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften gegen die Flammen. Zum Abtragen der beschädigten Wände kam ein Bagger zum Einsatz, dessen Fahrer sich durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen hohen sechsstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Würzburg nahm unmittelbar nach dem Brand die Ermittlungen auf und sicherte vor Ort Spuren. Im Brandschutt wurde ein beschädigter Tresor gefunden, der dem Baumarkt zugeordnet werden konnte. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass bislang unbekannte Täter vor dem Ausbruch des Feuers in das Geschäft eingebrochen sind und den Tresor gewaltsam geöffnet haben.

Ob dabei etwas entwendet wurde und ob der Einbruch in Zusammenhang mit dem anschließenden Brand steht, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg führt die Ermittlungen intensiv fort und hofft, weitere Erkenntnisse zur Aufklärung des Falls zu gewinnen.