Nach Brand von Müllcontainern – Fassade von Grundschule beschädigt – Kriminalpolizei ermittelt

MAROLDSWEISACH – LKR. HASSBERGE. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Schulstraße zu einem Brand mehrerer Müllcontainer an einer Schule, bei dem auch die Fassade der Grundschule in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen sechsstelligen Betrag beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache führt die Kriminalpolizei Schweinfurt.

Aufmerksame Zeugen bemerkten den Brand gegen 03:30 Uhr und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Drei Müllcontainer standen bereits in Flammen, und das Feuer hatte teils auf die angrenzende Schulgebäudefassade übergegriffen. Die örtlichen Feuerwehren waren schnell vor Ort und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen, bevor größerer Schaden entstand.

Bereits am Montagabend, gegen 22:30 Uhr, hatte in der Herrenstraße ein Mülleimer am Friedhof gebrannt. Auch in diesem Fall ist die Brandursache noch unklar. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht, und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Hinweise zu den Bränden geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.