Nach Callcenterbetrug – Bargeld an falschen Polizeibeamten übergeben – Wer kann Hinweise geben?

GAUKÖNIGSHOFEN, OT EICHELSEE, LKR. WÜRZBURG – Am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, erhielt eine ältere Dame einen Anruf. Hier erzählte ein vermeintlicher Polizist, dass in einem Nachbarort zwei Täter festgenommen wurden und ein dritter noch auf der Flucht sei. Dieser würde nun planen, in ihr Wohnanwesen einzubrechen. Die Rentnerin wurde gebeten, zu ihrem Schutz alle Wertgegenstände zusammenzusuchen und der Polizei zu übergeben.

Übergabe von Bargeld

Gegen circa 18:00 Uhr übergab die Dame im Bereich „Am Berg“ an einen unbekannten Mann Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags. Anschließend entfernte sich der Abholer in unbekannte Richtung.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 170 cm groß

Etwa 38 Jahre alt

Schlanke Statur

Dunkel gekleidet

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen, welche die Ermittlungen als Zentralstelle übernommen hat.