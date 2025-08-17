Nach dem tragischen Badeunfall: 7-Jähriges Mädchen im Krankenhaus verstorben – Schwester nach wie vor in Lebensgefahr

UNTERFRANKEN – Nach dem tragischen Badeunfall vom Donnerstag ist das 7-jährige Mädchen leider am Freitagnachmittag im Krankenhaus verstorben.

Ihre 6-jährige Schwester, die mit einem Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik gebracht wurde, schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung der genauen Hintergründe des Unglücks übernommen.