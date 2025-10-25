Nach dem Traumstart: Mighty Dogs wollen nächste Punkte einfahren
SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs des ERV Schweinfurt stehen vor den Spieltagen vier und fünf der Bayernliga-Saison und gehen mit einer perfekten Bilanz von neun Punkten aus drei Spielen an den Start. Am kommenden Wochenende trifft der ERV auf den EC Pfaffenhofen (Freitag auswärts) und empfängt die Devils Ulm/Neu-Ulm (Sonntag im Icedome).
EC Pfaffenhofen (Auswärts, Freitag)
Am Freitag gastieren die Mighty Dogs beim EC Pfaffenhofen, der aktuell noch ohne Punkt auf Tabellenplatz 14 steht. Trotz der Niederlagen gegen EHC Königsbrunn (4:8), Miesbach (6:2) und EHC Klostersee (0:2) wird Schweinfurt das Team nicht unterschätzen, da die Duelle der beiden Mannschaften in der Vergangenheit oft für Überraschungen sorgten.
Der EC Pfaffenhofen konnte die Klasse in der Bayernliga nur halten, weil der bayerische Meister TSV Erding in die Oberliga Süd aufstieg und kein Team aus der Oberliga Süd in die Bayernliga abstieg.
- Trainerwechsel: Markus Muhr löste Stefan Teufel als Headcoach ab.
- Kader: Es gab sieben Abgänge (u.a. Ex-Mighty Dog Nils Münzberg) und acht Neuzugänge, der Kern mit den Eckl- und Hätinen-Brüdern sowie Jakub Vrana und Jan Tlacil konnte gehalten werden.
- Besonderheit: Der ECP überträgt seine Heimspiele seit dieser Saison erstmals auf SpradeTV.
Devils Ulm/Neu-Ulm (Heimspiel, Sonntag)
Am Sonntag kommt es zum Heimspiel im Icedome gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm, ein Duell, das eine Revanche für die Viertelfinal-Playoff-Serie 2024/2025 darstellt. Damals entschieden die Devils die Best-of-Seven-Serie in Spiel sechs für sich. Auffällig war, dass in dieser Serie nur Ulm das erste Heimspiel gewann und ansonsten jeweils der Gast erfolgreich war.
Die Devils sind mit einem erfolgreichen Saisonstart in die Liga gestartet: Nach einer knappen 2:1-Niederlage gegen Top-Favorit Miesbach folgten Siege gegen Grafing (4:2) und ein deutlicher 6:1-Heimsieg gegen die Kempten Sharks. Vor dem Spiel am Sonntag empfangen die Devils am Freitagabend noch den ERSC Amberg.
- Trainer: Michael Bielefeld.
- Kader: Das Team ist nahezu komplett zusammengeblieben. Es gab sechs Neuzugänge und sechs Abgänge, wobei der Abgang von Stefan Rodrigues (nach Königsbrunn) als schwerwiegend gilt.
- Leistungsträger: Dazu zählen Torhüter David Heckenberger, die Verteidiger Felix Anwander, Yannick Kirsch und Simon Klingler sowie die gefährliche Offensive mit Valentin Der, Martin Podesva, Dominik Synek und Bohumil Slavicek. Letztgenannter besitzt nun die deutsche Staatsbürgerschaft.
