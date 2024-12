Nach Diebstahl aus Pkw – Anwohner handelt vorbildlich – Vier Tatverdächtige in Mömbris festgenommen

MÖMBRIS, OT KÖNIGSHOFEN A.D. KAHL, LKR. ASCHAFFENBURG – Durch das couragierte Verhalten eines 40-Jährigen konnten Streifen der Alzenauer Polizei nur kurz nach der Tat vier mutmaßliche Diebe vorläufig festnehmen.

Die Tatverdächtigen hatten zuvor aus einem Skoda eine Handtasche entwendet. Nun prüft die Alzenauer Polizei, ob die Verdächtigen auch für weitere ähnliche Taten in der Region verantwortlich sind.

Spaziergänger beobachtet Tatverdächtige

Der 40-jährige Anwohner war am späten Montagabend, gegen 21:30 Uhr, mit seinem Hund in der Frühlingstraße unterwegs, als er zunächst drei Personen im Wohngebiet bei den geparkten Autos bemerkte. Da ihm dies verdächtig vorkam, sprach er die beiden Männer und eine Frau an. Kurz darauf rannte das Trio davon, und ein weiterer Mann kam aus dem Grundstück eines Nachbarn und flüchtete ebenfalls.

Der Spaziergänger stellte wenig später fest, dass aus dem Pkw seiner Frau die Handtasche fehlte und verständigte umgehend den Polizeinotruf. Mithilfe eines weiteren Nachbarn konnte der Zeuge eine detaillierte Personenbeschreibung der vier Tatverdächtigen abgeben.

Großangelegte Fahndung – Festnahme am Bahnhof

Mehrere Streifen der Alzenauer Polizei sowie weiterer Dienststellen begaben sich sofort in den Bereich der Tatörtlichkeit. Aufgrund der präzisen Beschreibung der Tatverdächtigen konnten diese am örtlichen Bahnhof ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden.

Im Rahmen der Durchsuchung wurde bei einer 17-Jährigen aus der Gruppe eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die vier Tatverdächtigen im Alter von 17 bis 26 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls aus einem Kraftfahrzeug eingeleitet. Außerdem wird überprüft, ob die Tatverdächtigen mit weiteren gleichgelagerten Straftaten in der Region in Verbindung stehen.