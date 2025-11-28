Auto IU

Nach Diebstahl aus Wohnung in Poppenhausen – DNA erbringt Hinweis auf Tatverdächtigen

POPPENHAUSEN, OT KRONUNGEN, LKR. SCHWEINFURT – Nach einem Schmuckdiebstahl aus einer Wohnung in der Von-Erthal-Straße konnte der Täter dank eines DNA-Tests schnell identifiziert werden. Es handelt sich um einen 21-jährigen rumänischen Staatsbürger, dessen derzeitiger Aufenthaltsort unbekannt ist.

Die Tat ereignete sich am Dienstagvormittag gegen 11:30 Uhr. Der zunächst unbekannte Täter verwickelte den 66-jährigen Wohnungsinhaber in ein Gespräch. Anschließend nutzte er die offenstehende Haustür, um in das Anwesen zu gelangen und dort Schmuck im Wert von circa 2.000 Euro zu entwenden.

Die Polizei Schweinfurt sicherte vor Ort Spuren. Der durchgeführte DNA-Test führte zu dem Tatverdächtigen, der zuletzt in Dortmund gemeldet war.

Der gesuchte 21-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

  • Circa 170 cm groß

  • Trug helle Turnschuhe und ein weißes T-Shirt

  • Hat schwarze Haare und einen Stoppelbart

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 bei der Polizei Schweinfurt zu melden.

