Nach Diebstahl durch Putzhilfe – Ermittlungen der Kriminalpolizei erfolgreich

HEIMBUCHENTHAL, LKR. ASCHAFFENBURG – Ermittlungen der Kriminalpolizei Aschaffenburg nach einem schadensträchtigen Diebstahl in der letzten Woche führten am Donnerstag zur Festnahme einer Tatverdächtigen. Ob diese möglicherweise für weitere Fälle verantwortlich ist wird nun geprüft.

Diebstahl am Mittwoch

Wie bereits berichtet hatte ein Rentnerehepaar aus der Hauptstraße über Kleinanzeigen im Internet nach einer Putzhilfe gesucht. Eine Frau meldete sich auf die Anzeige und erschien am 19. November zwischen 09:00 Uhr und 10:50 Uhr zum Probearbeiten im Haus des später geschädigten Ehepaares. Die angebliche Putzhilfe verließ nach ihrem Einsatz zu Fuß das Anwesen. Einen Tag später stellte das Ehepaar fest, dass Schmuck im fünfstelligen Bereich entwendet worden war.

Ermittlungen führen zur Festnahme

Nach Bekanntwerden der Tat erfolgte die Anzeigenaufnahme vor Ort durch eine Streife der Aschaffenburger Polizei. Hierbei ergaben sich erste Ermittlungsansätze und es konnten bereits entsprechende Spuren an der Tatörtlichkeit sichergestellt werden. In der Folge wurden die weiteren Ermittlungen zuständigkeitshalber durch die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen.

Die Tatverdächtige, eine 36-jährige Kosovarin aus dem Raum Hessen, konnte schließlich identifiziert und am gestrigen Mittwoch festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen. Gegen sie wird nun wegen gewerbsmäßigem Diebstahl ermittelt. Hierbei wird auch geprüft, ob die Frau für weitere Fälle in Frage kommt.

Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Kripo Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.