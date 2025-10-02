Nach Diebstahl von Schuhen – Polizei stellt Tatverdächtigen

MARKTHEIDENFELD – Am Mittwochnachmittag konnte die Polizei in Marktheidenfeld einen 34-jährigen Mann festnehmen, der kurz zuvor Schuhe aus einem Geschäft gestohlen hatte. Der Tatverdächtige jamaikanischer Herkunft wurde auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes gestellt. Im Zuge der Maßnahmen trat der Mann äußerst aggressiv auf und leistete erheblichen Widerstand gegen die Beamten. Gegen ihn wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen 13:45 Uhr beobachtete eine aufmerksame Mitarbeiterin in einem Geschäft in der Georg-Mayr-Straße, wie der junge Mann ein Paar Sportschuhe anprobierte und das Geschäft verließ, ohne diese zu bezahlen.

Dank sofort eingeleiteter Fahndung konnte der 34-Jährige kurze Zeit später auf einem Parkplatz angetroffen und die gestohlenen Schuhe sichergestellt werden. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten zusätzlich ein Messer, welches ebenfalls sichergestellt wurde.

Da der Mann während der gesamten polizeilichen Maßnahmen äußerst aggressiv auftrat und den Anordnungen nicht Folge leistete, musste er zur Klärung seiner Identität mit zur Dienststelle genommen werden. Dagegen wehrte sich der 34-Jährige erheblich, sodass die Beamten einfache körperliche Gewalt zur Fixierung anwenden mussten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls und weiterer Delikte dauern an.