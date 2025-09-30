Nach Einbruch in Feuerwehr – Täter auf der Flucht festgenommen
BAD KÖNIGSHOFEN – In Eyershausen gelang Einsatzkräften der Polizei Unterfranken Sonntagnacht die Festnahme eines flüchtigen Einbrechers. Der 23-jährige Mann war mutmaßlich gewaltsam in die örtliche Feuerwehr eingedrungen und wurde dabei von einer Überwachungskamera gefilmt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen, der in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.
Der Vorfall ereignete sich gegen 01:50 Uhr. Bei der Festnahme des 23-Jährigen wurden neben Diebesgut und einem Paar Feuerwehrhandschuhen auch diverses Einbruchswerkzeug, ein Tierabwehrspray sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden.
Da erste Ermittlungen darauf hindeuteten, dass der junge Mann für eine Serie weiterer Einbrüche im Dienstbereich der Polizei Bad Königshofen verantwortlich sein könnte, wurde er am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ aufgrund des dringenden Tatverdachts des Diebstahls mit Waffen Untersuchungshaftbefehl.
Im Zuge der Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass der 23-Jährige kurz vor der Tat mit einem 28 Jahre alten Mann aus dem Raum Bad Königshofen in Kontakt stand. Bei einer daraufhin angeordneten Durchsuchung bei dem 28-Jährigen konnte die vor Kurzem entwendete Osterkerze der örtlichen Kirchengemeinde aufgefunden und kurz darauf zurückgegeben werden. Die Ermittlungen bezüglich der Einbruchsserie dauern an.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!