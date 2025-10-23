Nach Einbruch in Supermarkt – Festgenommener unter Tatverdacht eines Tötungsdeliktes in Nordrhein-Westfalen
HIMMELSTADT / VIERSEN-DÜLKEN – Nach der Festnahme eines 33-jährigen deutschen Staatsbürgers am Sonntagabend in Himmelstadt wegen Einbruchs in einen Verbrauchermarkt, steht der Mann nun unter dringendem Tatverdacht im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt in Viersen-Dülken (NRW).
Der Mann war in Himmelstadt von der Polizei Karlstadt festgenommen worden, nachdem ein aufmerksamer Zeuge ihn dabei beobachtet hatte, wie er sich gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Brückenstraße verschaffte und mit Diebesgut im Wert von circa 50 Euro aufgefunden wurde.
Im Zuge der weiteren Ermittlungen tauschten sich die hiesigen Beamten mit der Polizei in Mönchengladbach aus. Hierbei wurden Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt bekannt, bei denen der 33-Jährige inzwischen unter dringendem Tatverdacht steht. Er wurde im Anschluss an die Kollegen in Mönchengladbach überstellt.
