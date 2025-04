Nach Einbruchsversuch in Zellingen – Tatverdächtiger auf der Flucht festgenommen

ZELLINGEN – In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte ein 49-jähriger Mann festgenommen werden, der im Verdacht steht, versucht zu haben, in eine Gaststätte in der Erthalstraße einzubrechen. Dank eines aufmerksamen Anwohners, der umgehend die Polizei verständigte, wurde eine schnelle Fahndung eingeleitet, die schließlich zur Festnahme führte.

Der Einbruchversuch wurde der Polizei gegen 02:15 Uhr gemeldet. Der Täter hatte bereits versucht, gewaltsam in die Gaststätte einzudringen, konnte jedoch vor Vollendung der Tat fliehen. Die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Karlstadt sowie benachbarter Dienststellen trafen rasch ein und konnten den flüchtigen Tatverdächtigen noch im Ortsbereich von ZELLINGEN stellen.

Am Sonntag wurde der 49-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht WÜRZBURG vorgeführt. Dieser entschied, dass keine ausreichenden Haftgründe vorliegen, woraufhin der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein Strafverfahren geführt. Die Polizei lobte ausdrücklich das couragierte Verhalten des Anwohners, dessen schnelles Handeln maßgeblich zur Festnahme beigetragen hatte.