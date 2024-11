Nach einem Wildunfall Fahrzeug stehen gelassen und nach Hause gegangen

BURGLAUER – LKR. RHÖN-GRABFELD: Am frühen Sonntagmorgen meldete ein Verkehrsteilnehmer ein verendetes Reh auf der Fahrbahn zwischen Bad Neustadt und Münnerstadt, in Höhe von Burglauer. Bei Eintreffen der Polizeistreife wurde in der Nähe der Unfallstelle zusätzlich ein verlassenes Fahrzeug im Grünstreifen entdeckt.

Zur Klärung des Sachverhaltes führte eine benachbarte Polizeidienststelle eine Überprüfung an der Wohnadresse des Fahrzeughalters durch. Dort trafen die Beamten den mutmaßlichen Fahrer an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die genaue Fahrereigenschaft wird durch weitere Ermittlungen geklärt.

Der zuständige Jagdpächter wurde über das getötete Wildtier informiert. Am beschädigten Kleinwagen entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.



