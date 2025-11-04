Nach Elektrokabeldiebstahl – Polizei ermittelt Kastenwagen

OBERSTREU, OT MITTELSTREU, LKR. RHÖN-GRABFELD – Wie bereits berichtet kam es Dienstag, den 28. Oktober, zum Diebstahl von mehreren hundert Kilogramm Kupferkabel. Die Polizei Mellrichstadt konnte nun ein Fahrzeug ermitteln und prüft die Zusammenhänge.

Am 28. Oktober entwendeten Unbekannte von einem Grundstück im „Streublick“ circa 150 kg Elektrokabel. Dank einer guten Beschreibung des benutzten Fahrzeugs war es den Ermittlern der Polizei Mellrichstadt nun möglich das gesuchte Fahrzeug, einen Pritschenwagen mit Planenaufbau zu ermitteln.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen ist nun der verantwortliche Fahrer des Pritschenwagens sowie mögliche Beifahrer zu ermitteln. Ob die Insassen überhaupt für den Diebstahl verantwortlich sind, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.