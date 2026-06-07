Nach erfolgreichem Start: Neues Freibad Volkach führt ab 8. Juni einen Ruhetag am Montag ein
VOLKACH – Der Startschuss für das neue Freibad in Volkach war ein Volltreffer: Der enorme Besucherandrang und die Begeisterung in den ersten Öffnungstagen haben alle Erwartungen übertroffen. Um die Anlage dauerhaft in Schuss zu halten und die hohe Wasser- und Servicequalität zu sichern, steuert die Stadtverwaltung nun nach. Ab Juni bleibt das Bad an einem Tag der Woche für Badegäste geschlossen.
Die neue Regelung gilt vorerst ab Montag, 8. Juni 2026. An allen anderen Wochentagen läuft der Badebetrieb wie gewohnt weiter.
Technik, Rasenpflege und Feinjustierung im Hintergrund
Der Montag wird künftig nicht zum Entspannen genutzt, sondern dient dem städtischen Bauhof und dem Bäderpersonal als intensiver Technik-, Garten- und Servicetag.
Gerade in der sensiblen Anfangsphase eines frisch eröffneten Freibades müssen die komplexen Systeme zur Wasseraufbereitung sowie die gesamte Gebäudetechnik regelmäßig überprüft und feinjustiert werden. Das ist im laufenden Betrieb unter den Augen der Badegäste kaum möglich. Zudem benötigen vor allem die frisch angelegten Rasenflächen und Außenanlagen in den ersten Monaten eine besonders intensive Pflege und Bewässerung, um optimal anzuwachsen.
Durch den wöchentlichen Wartungstag stellt das Bäderteam sicher, dass den Besuchern dauerhaft eine erstklassige Wasserqualität, ein sauberes Areal und ein sicheres, modernes Badeerlebnis geboten werden können.
Stadt zieht positive Zwischenbilanz
Die Stadt Volkach zeigt sich überwältigt von der Welle der Begeisterung seit der feierlichen Eröffnung. Die Verantwortlichen bedanken sich herzlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen aus der Region für die positive Resonanz, die Geduld in der Startphase und den außergewöhnlich großen Zuspruch für das neue Freizeit-Highlight.
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